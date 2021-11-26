Microsoft додала у свій браузер Edge нову мінігру на заміну динозавру з Chrome

26 листопада 2021 , 21:06
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Джерело:

Microsoft Edge Dev

У браузерів на основі Chromium, є цікава особливість: за відсутності інтернету ви можете пограти у вбудовану мінігру. У Chrome це знайомий усім динозавр. Microsoft же вирішила були оригінальною.

У грі від Microsoft пропонують користувачам керувати лижником, долаючи різноманітні перешкоди й оминаючи проблемні ділянки. Крім того, іноді за вами починає гнатися снігова людина.

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Як пограти

  • За відсутності інтернету у вікні браузера з'являється спеціальна кнопка "Запустити гру".
  • Ви можете випробувати її, вручну відключивши з'єднання.
  • Далі користувачеві пропонують обрати ігрову модель лижника.
  • Після підтвердження гравця перекидає на засніжене поле.
  • Для керування використовуються стрілки на клавіатурі.


Гра в Microsoft Edge / Скриншот 24 каналу

  • Гравцеві доступні три життя, які витрачаються при зіткненні з перешкодами або сніговою людиною.
  • Нові можна "підбирати" на ігровому полі.

Оновлення доступне у версії Edge 96. 

Автор: Олександр Гайдамашко