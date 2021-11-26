Microsoft додала у свій браузер Edge нову мінігру на заміну динозавру з Chrome
26 листопада 2021 , 21:06Читать новость на русском
Джерело:Microsoft Edge Dev
У браузерів на основі Chromium, є цікава особливість: за відсутності інтернету ви можете пограти у вбудовану мінігру. У Chrome це знайомий усім динозавр. Microsoft же вирішила були оригінальною.
У грі від Microsoft пропонують користувачам керувати лижником, долаючи різноманітні перешкоди й оминаючи проблемні ділянки. Крім того, іноді за вами починає гнатися снігова людина.
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Як пограти
- За відсутності інтернету у вікні браузера з'являється спеціальна кнопка "Запустити гру".
- Ви можете випробувати її, вручну відключивши з'єднання.
- Далі користувачеві пропонують обрати ігрову модель лижника.
- Після підтвердження гравця перекидає на засніжене поле.
- Для керування використовуються стрілки на клавіатурі.
Гра в Microsoft Edge / Скриншот 24 каналу
- Гравцеві доступні три життя, які витрачаються при зіткненні з перешкодами або сніговою людиною.
- Нові можна "підбирати" на ігровому полі.
Оновлення доступне у версії Edge 96.