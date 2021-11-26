У грі від Microsoft пропонують користувачам керувати лижником, долаючи різноманітні перешкоди й оминаючи проблемні ділянки. Крім того, іноді за вами починає гнатися снігова людина.

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Як пограти

  • За відсутності інтернету у вікні браузера з'являється спеціальна кнопка "Запустити гру".
  • Ви можете випробувати її, вручну відключивши з'єднання.
  • Далі користувачеві пропонують обрати ігрову модель лижника.
  • Після підтвердження гравця перекидає на засніжене поле.
  • Для керування використовуються стрілки на клавіатурі.

Гра в Microsoft Edge
Гра в Microsoft Edge / Скриншот 24 каналу

  • Гравцеві доступні три життя, які витрачаються при зіткненні з перешкодами або сніговою людиною.
  • Нові можна "підбирати" на ігровому полі.

Оновлення доступне у версії Edge 96.