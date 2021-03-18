Компанія Microsoft випустила тестову версію браузера Edge 90. Найбільш помітним нововведенням стала поява Дитячого режиму. Тестування триватиме кілька тижнів. Запуск стабільної версії оглядача очікується приблизно через місяць.

Новий режим призначений для використання дітьми у віці від 5 до 8 років і від 9 до 12 років. За своєю суттю він є чимось на зразок ізольованої "пісочниці". У цьому режимі використовується безпечна пошукова система Bing SafeSearch, яка забезпечує доступ до "дружнього контенту". Також є заздалегідь визначений список довірених ресурсів, який можна відредагувати.

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Деталі оновлення

У дитячому режимі оглядач надасть орієнтовані на відповідну вікову групу користувачів статті та можливість зміни теми оформлення. Також забезпечується високий рівень конфіденційності, що запобігає відстеженню активності.

Дитячий режим можна активувати за допомогою інструменту вибору профілю. Цікаво, що для цього не потрібна наявність облікового запису Microsoft. Ймовірно, це пов'язано з тим, що в цьому режимі немає реклами і блокується відстеження.

В Edge 90 є й інші новинки, які раніше тестувалися учасниками інсайдерської програми Microsoft. Наприклад, зміни управління колекціями, а також оновлена взаємодія з файлами формату PDF.

Після проведення необхідного тестування Microsoft почне широке розгортання стабільної версії оглядача.