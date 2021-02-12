У антивірусі від Microsoft виправили вразливість 12-річної давності

Розробники з Microsoft виправили небезпечну вразливість у своєму фірмовому антивірусі, яка спостерігалась в усіх версіях Microsoft Defender, починаючи з 2009 року. Вона пов'язана з підвищенням привілеїв у Microsoft Defender з подальшим отриманням прав адміністратора в системі.

Згадана вразливість була виявлена фахівцями американської компанії SentinelOne, яка працює в сфері інформаційної безпеки, в листопаді минулого року. Проблема торкалась не лише Microsoft Defender, але й інших продуктів безпеки, в тому числі Microsoft Endpoint Protection, Microsoft Security Essentials і Microsoft System Center Endpoint Protection.

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У чому полягала вразливість

Зловмисники з правами користувача могли використовувати її для проведення атак низької складності, які не передбачають будь-якої взаємодії з жертвою. Однак для експлуатації хакеру необхідно мати віддалений або фізичний доступ до цільового пристрою.

Уразливість, яку більше десяти років не вдавалося виявити, перебувала в драйвері BTR.sys, який використовується антивірусом у процесі усунення виявлених загроз для видалення файлів і записів реєстру, створених шкідливим програмним забезпеченням.

На думку дослідників, проблема залишалася прихованою так довго, тому що вразливий драйвер не зберігається на жорсткому диску постійно. Він є частиною бібліотеки динамічного компонування (Dynamic Link Library) у Windows, яка використовується антивірусом тільки в разі потреби.

Microsoft і SentinelOne не знайшли жодних підтверджень того, що згадана вразливість використовувалася зловмисниками на практиці. Виправлення стало частиною лютневого патча безпеки, який був випущений в рамках програми Patch Tuesday.