Microsoft анонсувала власний метаверс: що він запропонує та коли його чекати

Після анонсу метаверсу від компанії Meta (колишня Facebook), новини про аналогічні розробки посипалися лавиною. Компанії одна за одною намагаються вчасно застрибнути до цього потяга. Аналогічний крок зробила й Microsoft на конференції Ignite 2021.

Метаверс – це така собі суміш реального світу та віртуального, де об'єкти, яких не існує в реальності, тобто віртуальні, зливаються з цілком фізичними речами й подіями в рамках єдиної платформи, екосистеми. Це поняття схоже на віртуальну та доповнену реальності, але є набагато ширшим і глобальнішим.

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Метаверс від Microsoft

В рамках Ignite 2021 Microsoft представила сервіс Mesh for Teams. Він буде відповідно інтегрований у додаток Teams.

Рішення дозволяє користувачам передавати фотореалістичне зображення в змішаній реальності, а також використовувати віртуальні аватари.

Користувачі зможуть в рамках режиму Together Mode створити власний цифровий аватар і використовувати його під час зборів у віртуальному середовищі.

На власний розсуд можуть бути обрані відеоаватари, статичні картинки або ж просто поле з ім'ям.



Mesh for Teams / Фото Microsoft

За задумом компанії спільна робота в змішаній реальності підвищить ефективність взаємодії в командах і залученість співробітників. Вони зможуть працювати в різних сценаріях у середовищі з ефектом спільної віртуальної присутності, але при цьому продовжувати спілкуватися в чатах і обмінюватися документами, а також підключати необхідні інструменти Teams.

Крім створення віртуальних зустрічей з аватарами, компанії зможуть створювати так звані імерсивні простори – метавсесвіти, що дозволять людям з різних точок світу перебувати в одному середовищі та взаємодіяти один з одним, при цьому забезпечуючи всім учасникам психологічний комфорт і відчуття згуртованості. Для кращого розуміння визначення імерсивних просторів компанія показала наступний слайд:



Mesh for Teams / Фото Microsoft

Таким чином кожен учасник зможе, скориставшись, наприклад, окулярами віртуальної реальності, приєднатись до простору за тим же принципом, як це відбувається в онлайн-іграх, коли велика кількість людей одночасно підключається до сервера і опиняється в одній локації. Так само користувачі Teams зможуть під'єднатися до серверів Microsoft Azure.

Також з'явиться режим Presenter View, який дозволить одному учаснику проводити презентації для інших глядачів у реальному часі, показуючи послідовність слайдів і замітки на віртуальному екрані.



Mesh for Teams / Фото Microsoft

Анонсовано підтримку технології на різноманітних пристроях – від смартфонів і ПК до гарнітур змішаної реальності.

Xbox у метаверсі

Але це ще не все. Microsoft також хоче додати до свого метавсесвіту ігри Xbox та різноманітні розважальні додатки, пише itc.ua. Таким чином компанія не стане обмежувати сервіс лише виключно робочими завданнями чи спілкуванням.

Серед потенційних ігрових проектів для власної 3D-метавселенной глава Microsoft назвав Halo, Minecraft і Flight Simulator, але в якому вигляді та коли вони пропадуть у світ VR, поки невідомо.

Ось як працюватимуть ігри у метаверсі: відео

Доступ зможуть отримати всі 250 мільйонів користувачів платформи. Розгортання рішення у вигляді попередньої версії намічено на першу половину 2022 року.