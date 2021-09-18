Microsoft анонсувала Office 2021: коли чекати оновлених Word та Excel

Microsoft випустить оновлену версію офісного пакету програм для Windows і macOS. Компанія оголосила дату релізу Office 2021.

Останні десять місяців компанія активно залучала нових клієнтів до хмарної версії Office 365. Проте, як сказано в заяві Microsoft, не всі клієнти мають змогу перейти в хмару, з огляду на специфіку своєї діяльності чи вподобання. Саме для таких користувачів і продовжують підтримку традиційної версії офісних програм.

Цікаво LG показала гігантський телевізор вагою майже в тонну: ціна шокує

Коли чекати Office 2021

Версій програмного забезпечення буде дві:

Office 2021 LTSC (Long-Term Servicing Channel) – для корпоративних клієнтів, комп'ютери яких з тих чи інших причин не можуть приймати оновлення функцій у будь-який момент. Це стосується, наприклад, девайсів, не підключених до інтернету.

Office 2021 для простих користувачів.

Обидві версії офісного пакету стануть доступні для покупки в той же день, коли й Windows 11 — 5 жовтня 2021 року.

Новий Office 2021 / Фото Microsoft

Нова версія отримала повноцінну підтримку темної теми, поліпшення для користувачів з обмеженими можливостями і функції на зразок динамічних масивів і пошуку по рядках в таблицях XLOOKUP (перегляд) для Excel.

Повний список нововведень ще не опублікований.