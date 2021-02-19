Microsoft анонсувала дві нові версії Office для тих, хто не хоче підключатися до хмари

Компанія Microsoft офіційно анонсувала дві нові локальні версії пакету офісних додатків: Office 2021 для споживачів і Office LTSC для бізнесу. Вони призначені для користувачів, які не готові перейти на хмарний сервіс Microsoft 365.

У додатках Office 2021 з'явиться підтримка темного режиму, динамічних масивів і ряд інших нововведень.

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Для чого нові версії

Office LTSC — Long-Term Servicing Channel – це безстрокова версія пакету додатків для бізнесу. За словами Microsoft, вона призначена для використання на пристроях, які не підключені до мережі. Наприклад, в комп'ютерах, залучених в управління технологічними процесами на виробництві. У компанії розраховують, що цю збірку будуть використовувати в обмеженому переліку сценаріїв з пріоритетом на Microsoft 365.

Хмарні технології – це місце, де ми впроваджуємо інновації та створюємо рішення, які допомагають клієнтам розширити свої можливості. Також ми усвідомлюємо, що ряду наших користувачів потрібен обмежений набір сценаріїв, і ці оновлення відображають наше прагнення допомогти їм у цьому,

— заявив глава Microsoft 365 Джаред Спатаро.

Реліз обох додатків відбудеться до кінця року. Обидва варіанти Office включатимуть 32-бітну та 64-бітну версії додатків. Бізнес-версія буде відрізнятися від пакету для звичайних користувачів тривалішим терміном підтримки (сім років проти п'яти).