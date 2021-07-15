Microsoft анонсувала хмарну ОС Windows 365: для запуску потрібен лише інтернет

Windows 365 – сервіс, який дозволяє компаніям створювати хмарні ПК на базі Windows 10 та Windows 11 і закріплювати їх за співробітниками. Доступ до системи можна отримати через будь-який сучасний браузер або додаток Microsoft Remote Desktop.

"Гібридна Windows для гібридної роботи" запуститься 2 серпня 2021 року. За допомогою Windows 365 співробітники зможуть в реальному часі отримувати доступ до своїх додатків, даних, налаштувань і інструментів незалежно від пристрою — будь то ПК, Mac, iPad, комп'ютер на Linux або Android. Принцип роботи такий же, як і у випадку з хмарними іграми: користувач запускає Windows на сервері Microsoft, віддалено нею керує, а все, що відбувається, просто транслюється на пристрій.

Цікаво Геологи виявили сліди цунамі від падіння астероїда, що згубив динозаврів

Windows у хмарі



Схематичний принцип роботи Windows 365 / Фото Microsoft

Як стверджує компанія, такий підхід до Windows дозволяє їй миттєво завантажуватись і бути легкою в адмініструванні ІТ-відділом компанії. До того ж вона не вимагає особливих знань для розгортання всередині організації. Хмарна Windows побудована за принципом Zero Trust, вона швидша і безпечніша, ніж звичайна. Сервіс усі дані зберігає в хмарі, а не на пристрої, і запам'ятовує свій стан після завершення роботи користувача.



Windows 365 / Фото Microsoft

Windows 365 буде поширюватися по щомісячній підписці: її вартість, яку поки не називають, залежатиме від кількості користувачів — на відміну від інших сервісів, де бізнес-модель заснована на часі оренди ПК.

Анонсували дві версії: Business і Enterprise, які працюють в хмарі Azure Virtual Desktop. Які маж ними різниця – стане відомо в день запуску сервісу 2 серпня.

Характеристики кожного ПК можна налаштовувати індивідуально: Microsoft пропонує 12 конфігурацій з різною потужністю: від 1 CPU з 2 гігабайтами оперативної пам'яті і 64 гігабайтами постійної до 8 CPU з 32 гігабайтами ОЗУ і 512 гігабайтами відповідно.

Windows 365 / Фото Microsoft

За допомогою Windows 365 компанія хоче вирішити проблеми роботодавців, з якими вони зіткнулися до пандемії, а заодно поліпшити якість гібридного формату роботи.

Сервіс буде корисний компаніям, які наймають співробітників на віддалену роботу або за контрактом, стверджує Microsoft. За допомогою Windows 365 можна дати доступ до корпоративної мережі без налаштування VPN і не турбуючись за можливі витоки даних з особистих пристроїв співробітників.

Співробітники зможуть працювати з будь-якого місця через будь-який пристрій, а заодно не стикатися з логістичними проблемами отримання нового обладнання або захисту особистих пристроїв.

Компанія зможе швидко збільшувати обчислювальну потужність пристроїв працівників і давати доступ до нових сервісів і додатків за необхідності.



Windows 365 / Фото Microsoft

З Windows 365 ми створюємо нову категорію: Cloud PC. Подібно до того, як додатки були перенесені в хмару за допомогою SaaS, тепер ми переносимо операційну систему в хмару, надаючи організаціям більшу гнучкість і безпечний спосіб розширити можливості своїх співробітників,

– каже Сатья Наделла, голова ради директорів і генеральний директор Microsoft.