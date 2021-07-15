"Гібридна Windows для гібридної роботи" запуститься 2 серпня 2021 року. За допомогою Windows 365 співробітники зможуть в реальному часі отримувати доступ до своїх додатків, даних, налаштувань і інструментів незалежно від пристрою — будь то ПК, Mac, iPad, комп'ютер на Linux або Android. Принцип роботи такий же, як і у випадку з хмарними іграми: користувач запускає Windows на сервері Microsoft, віддалено нею керує, а все, що відбувається, просто транслюється на пристрій.
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Windows у хмарі
Схематичний принцип роботи Windows 365 / Фото Microsoft
Як стверджує компанія, такий підхід до Windows дозволяє їй миттєво завантажуватись і бути легкою в адмініструванні ІТ-відділом компанії. До того ж вона не вимагає особливих знань для розгортання всередині організації. Хмарна Windows побудована за принципом Zero Trust, вона швидша і безпечніша, ніж звичайна. Сервіс усі дані зберігає в хмарі, а не на пристрої, і запам'ятовує свій стан після завершення роботи користувача.
Windows 365 / Фото Microsoft
Windows 365 буде поширюватися по щомісячній підписці: її вартість, яку поки не називають, залежатиме від кількості користувачів — на відміну від інших сервісів, де бізнес-модель заснована на часі оренди ПК.
Анонсували дві версії: Business і Enterprise, які працюють в хмарі Azure Virtual Desktop. Які маж ними різниця – стане відомо в день запуску сервісу 2 серпня.
Характеристики кожного ПК можна налаштовувати індивідуально: Microsoft пропонує 12 конфігурацій з різною потужністю: від 1 CPU з 2 гігабайтами оперативної пам'яті і 64 гігабайтами постійної до 8 CPU з 32 гігабайтами ОЗУ і 512 гігабайтами відповідно.
Windows 365 / Фото Microsoft
За допомогою Windows 365 компанія хоче вирішити проблеми роботодавців, з якими вони зіткнулися до пандемії, а заодно поліпшити якість гібридного формату роботи.
- Сервіс буде корисний компаніям, які наймають співробітників на віддалену роботу або за контрактом, стверджує Microsoft. За допомогою Windows 365 можна дати доступ до корпоративної мережі без налаштування VPN і не турбуючись за можливі витоки даних з особистих пристроїв співробітників.
- Співробітники зможуть працювати з будь-якого місця через будь-який пристрій, а заодно не стикатися з логістичними проблемами отримання нового обладнання або захисту особистих пристроїв.
- Компанія зможе швидко збільшувати обчислювальну потужність пристроїв працівників і давати доступ до нових сервісів і додатків за необхідності.
Windows 365 / Фото Microsoft
З Windows 365 ми створюємо нову категорію: Cloud PC. Подібно до того, як додатки були перенесені в хмару за допомогою SaaS, тепер ми переносимо операційну систему в хмару, надаючи організаціям більшу гнучкість і безпечний спосіб розширити можливості своїх співробітників,
– каже Сатья Наделла, голова ради директорів і генеральний директор Microsoft.