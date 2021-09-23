Ноутбуки доступні у різних комплектаціях з різним набором характеристик. Windows 11 встановлена уже з коробки.

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Характеристики Surface Laptop Studio

Діагональ дисплея PixelSense Flow становить 14,4 дюйма. Роздільна здатність – 2400х1600 пікселів. Співвідношення сторін – 3:2. Максимальна частота оновлення екрану – 120 Гц.

Над екраном розташована вебкамера, яка підтримує функцію Hello, і два мікрофони.

Версія Surface Laptop Studio на базі процесора Core i5 не має дискретної графіки. Вона використовує графічний процесор Intel Iris Xe. Модель з Core i7 оснащується GeForce RTX 3050 Ti з 4 гігабайтами пам'яті.

Мінімальний обсяг SSD – 256 гігабайтів, максимальний – 2 терабайти.

У базовій версії 16 гігабайтів оперативної пам'яті, а в топовій – 32 гігабайти.



Surface Laptop Studio / Фото Microsoft

Surface Laptop Studio отримав пару портів USB-C з інтерфейсом Thunderbolt 4.

Також є порт Surface Connect і 3,5-міліметровий роз'єм для підключення навушників.

Заявлена підтримка нового стилуса Surface Slim Pen 2.

Клавіатура з підсвічуванням має механічні перемикачі.

Версія на базі Core i5 здатна працювати до 19 годин без підзарядки. Варіант на Core i7 працює на одну годину менше.

Дизайн

Ноутбук отримав незвичний корпус. Його екран прикріплений до кришки не всією своєю площею, а лише у верхній частині. Таким чином завдяки шарнірам можна змінювати кут його нахилу, формуючи свого роду підставку. Крім того, його можна опустити до самого низу і користуватись як планшетом завдяки великому сенсорному екрану.

Нижня частина ноутбука виконана у вигляді блоків різної ширини, завдяки чому в одній розмістили решітку системи охолодження, а в іншій – набір портів та інтерфейсів. У виступі також ховається стилус.

Ціна й дата виходу

Новинка надійде в продаж 5 жовтня.

Вартість версії з Core i5, 16 гігабайтами ОЗУ і SSD об'ємом 256 гігабайтів – 1600 доларів.

Варіант з Core i7, 32 гігабайтами ОЗУ і SSD об'ємом 2 терабайти обійдеться у 3100 доларів.