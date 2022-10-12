Microsoft знову продає свій софт у Росії, та ще й на 20 відсотків дешевше
Джерело:Пропагандистське видання "Известия"
Microsoft зупинила продажі на російському ринку в березні 2022 року, але продовжила працювати з деякими організаціями, що не потрапили під санкції – некомерційними фондами, школами, лікарнями, правозахисниками. Тепер ситуація міняється.
Активувати програмне забезпечення можна лише на території міжнародно визнаних кордонів Росії. У тимчасово окупованому Криму і так званих "ДНР" та "ЛНР" скористатися ключами не вийде. Також видання, яке працює на російських терористів, згадує окуповані Запорізьку та Херсонську області, які росіяни вже поспішили назвати своїми – на цих українських територіях активація Microsoft 365 теж буде недоступна.
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Знову, але дешевше
- Представники низки магазинів повідомили, що Microsoft знову почала постачати продукцію на російський ринок, хоча офіційних заяв із цього приводу поки що не було.
- Ціна софту на 20% нижча, ніж до повномасштабного вторгнення.
- Магазини AllSoft і Softline, які були офіційними партнерами корпорації до того, як вона поставила на паузу роботу в Росії, кажуть, що раніше за сімейний пакет потрібно було віддати 7400 рублів, а зараз – 5951.
- Однак все не зовсім так просто. Річ у тім, що придбати можна не нову ліцензію, а продовження старих за щомісячною оплатою. Крім того, послуга недоступна для бізнесу.
Ми діємо повністю відповідно до офіційної позиції компанії Microsoft. Ситуація на сьогодні така: придбати нову ліцензію на MS Office 365 не можна, проте в рамках чинних контрактів замовники можуть продовжувати наявні ліцензії з помісячною оплатою,
– сказали в пресслужбі AllSoft.
У техпідтримці Softline також стверджують, що ліцензії, які знову з'явилися, є офіційними поставками від компанії Microsoft. Такі ж є у магазинах "Регард" і "Ого!", які повідомляють, що пропонований пакет програм активується тільки на території Росії.
Наразі офіційних коментарів від Microsoft із цього приводу немає.