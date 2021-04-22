"Ми всі боїмося": розробники додатків скаржаться на залякування з боку Google та Apple

Розробники програмного забезпечення поскаржилися Конгресу США на політику магазинів додатків для iOS і Android. Непрозорість стандартів і високі комісії також стали об'єктом критики.

"Ми всі боїмося", – буквально заявив на слуханнях глава юридичного департаменту Match Group, яка контролює сервіс знайомств Tinder. Представники ще кількох великих клієнтів Apple і Google теж виступили перед членами антимонопольного комітету Конгресу США. Вони стверджують, власники магазинів додатків можуть навіть незначними змінами своєї політики істотно впливати на бізнес клієнтів.

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Що відбувається

Відсутність прозорих і зрозумілих правил пригнічує розробників, які співпрацюють з Apple і Google. Останні іноді озвучують свої претензії досить розмито, не уточнюючи, які саме правила були порушені, і що потрібно зробити для усунення проблем. Ба більше, оскільки вони охоплюють дуже широкі аудиторії користувачів, творці додатків не мають іншого виходу, крім співпраці, і у підсумку знаходяться в залежності від Apple і Google. Ці взаємини складно назвати симбіозом. За словами представника Spotify, якби не протидія цих двох компаній, можна було б досягти більшого успіху.

Високі комісії

Високі суми комісійних за транзакції всередині додатків теж стали об'єктом критики розробників. Представники Match Group заявили, що мали продуктивні переговори з приводу 30-відсоткової комісії в Google Play. Пізніше Match Group виступила з критикою політики Google, звинувативши ту в створенні видимості відкритості платформи, але за фактом – зловживанні монопольним становищем.

Це начебто викликало невдоволення керівництва Google, відбулася телефонна розмова між компаніями, в ході якої інтернет-гігант намагався з'ясувати, чому клієнт дозволяє собі такі суперечливі висловлювання.

На слухання Google категорично ухилялися від обвинувачень у погрозах клієнтам.

А що ж Apple

На адресу Apple звинувачення з приводу тиску і погроз прозвучали з боку Spotify — компанія заявила, що має докази по чотирьох подібних епізодах. Apple нібито не сподобалося, що представники Spotify почали публічно обговорювати розміри комісії. За словами останніх, з боку Apple надійшли загрози видалити Spotify з магазину додатків , обмежити рекламу або затягнути процес випуску оновлень ПЗ.

, обмежити рекламу або затягнути процес випуску оновлень ПЗ. Spotify обходить комісії Apple, пропонуючи клієнтам оновитися через браузер на ПК. Це дозволяє уникнути сплати комісії в розмірі від 15 до 30 відсотків від суми транзакції у фірмовій екосистемі Apple. Додаток-конкурент Apple Music, за словами представників Spotify, подібних складнощів для клієнтів не створює, а тому отримує несправедливу конкурентну перевагу.

Компанія Apple зіткнулася і з претензіями з боку Tile — розробника системи пошуку втрачених речей через мітки. Тепер компанія буде безпосередньо конкурувати з рішенням AirTag самої Apple. Компанія з Купертіно, як повідомляється, відхилила запит Tile про надання доступу до спеціального інтерфейсу UWB для точного позиціонування міток, хоча сама реалізувала роботу з AirTags саме по цьому протоколу.

Позиція Apple і Google

Apple і Google подібні комісійні вважають справедливою платою за доступ розробників до магазинів додатків і супровід зі свого боку. Без цієї екосистеми розробникам довелося б витратити більше зусиль і коштів на просування своїх програмних продуктів, вважають вони.