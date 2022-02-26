Свою заяву хакери опублікували на сторінці у твітері. У відео вони зазначають, що "у якості "подарунка" підготували для Путіна спеціальну операцію".

Важливо Група хакерів Anonymous зламала сайт Міноборони Росії: злили базу даних

"Ви, мабуть, пам'ятаєте, як у 2018 році наша група зламала сайт "Роскомнадзору"? Містер Путін, ви пам'ятаєте, як програли Афганістану? Тепер ми злили дані Міноборони Росії. Там були пошта та паролі і тепер ця база у вільному доступі в твітері. Ваша нещодавня спроба погрожувати Фінляндії та Швеції – сором. Ви погрожуєте цим країнам, якщо вони вступлять в НАТО. Сьогодні ми поклали сайти Федеральної антимонопольної служби, Кремля та Russia Today та інші сайти пов'язані з російською владою", – наголосили Anonymous.

Також хакери повідомили, що збирають опублікувати те, що приховувалося роками. Anonymous пригрозили, що ця інформація стане нищівним ударом для Путіна та його "корумпованих посіпак".

Це лише питання часу, коли ми виявимо бруд, який ви намагаєтеся приховати від суспільства, якому підло брешете. Ми покажемо кожен скелет у шафі. Зараз ми вимагаємо відновити права українського народу та піти у відставку,

– мовиться у відео.

Хакери закликали усіх членів Anonymous "заткнути рот Владіміру Путіну його ж брудними грішми".

Звернення Anonymous до Путіна: дивіться відео

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.