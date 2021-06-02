На зорепади щороку чекають тисячі людей. Персеїди, Ліріди, Оріоніди, Леоніди та інші. Іноді від кількості "падаючих зірок" перехоплює подих. Та скоро на людство може чекати рідкісна подія – метеорний шторм. Детальніше про це читайте на Техно 24.

Метеорний потік або зорепад – це явище згорання дрібних метеорних тіл в атмосфері землі. Як правило такі метеорні потоки періодичні, тому астрономи-любителі та фотографи точно знають коли й куди потрібно дивитися, щоб побачити багато "падаючих зірок". Та іноді Земля, рухаючись орбітою, перетинається з особливо великими хмарами метеорних тіл. В такі моменти можна чекати на цілий метеорний шторм. Скоро таке відбудеться знову.

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Метеорний шторм Леоніди у 1833 році / Фото Wikipedia

Коли людству чекати на метеорний шторм

31 травня 2022 року Земля зустрінеться з хмарою уламків комети 73P/Schwassmann–Wachmann, яка з 1995 року розвалюється на шматки. Цей метеорний потік має назву Тау Геркуліди. Зазвичай він досить слабкий. Кількість метеорів на годину не перевищує 10-15.

У 2022 році нас чекає злива з мікроскопічних уламків комети. Згідно з попередніми, оцінками кількість "падаючих зірок" становитиме від 10 тисяч до 100 тисяч. Та така "небесна вистава" не триватиме довго – всього годину.



Радіант метеорного потоку Тау Геркуліди / Скриншот з комп'ютерного планетарію Stellarium

Де найкраще спостерігати за подією.

Радіанат потоку буде знаходитися між сузір'ями Геркулеса та Волопаса.

У Європі під час короткотривалого метеорного шторму вже настане ранок. Пік потоку припаде на 6:35 за київським часом. Тому умови для споглядання рідкісного явища будуть погані, адже вже буде світло.

Найкраще метеорний шторм буде видно у Північній Америці, островах Карибського моря або на Азорських островах.

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Чи несе метеорний шторм небезпеку для людей

Не дивлячись на те, що в атмосферу Землі ввійдуть десятки тисяч уламків комети, явище не буде нести небезпеки для людей.

Ці уламки переважно будуть складатися з пилу або дуже мілких уламків. Вони безпечно згорять в атмосфері, не завдавши шкоди людям.