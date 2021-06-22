Вчені Університету Аризони взяли матеріал з метеорита Альэнде, який впав у Мексиці у 1969 році. Деякі його частинки, багаті на кальцій та алюміній, сформувалися 4,5 мільярда років тому. Використовуючи квантову механіку та термодинаміку, вчені моделювали та аналізували шлях, який пройшли частинки метеорита протягом свого існування. Порівняння прогнозів моделі з докладним аналізом хімічного складу та кристалічної структури зразка, а також з моделлю того, як речовина переносилася в протопланетному диску, дало підказки про подорож цих метеоритних частинок та умови навколишнього середовища.

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Шлях частинок метеорита у динамічному протопланетному диску / Фото The Planetary Science Journal

Що дізналися вчені

Команда проаналізувала стародавні частинки в метеориті за допомогою двох електронних мікроскопів з атомним розширенням, які розташовані в Університеті Аризони та на заводі Hitachi в Японії. Було виявлено, що включення складаються в основному з мінералів, відомих як шпінель та перовськіт, які також зустрічаються в гірських породах на Землі.

Точний аналіз просторового розташування атомів дозволив команді дуже докладно вивчити структуру кристалічних структур. На подив команди, деякі результати розходилися з поточними теоріями про фізичні процеси, які, як вважається, активні всередині протопланетних дисків.

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Шлях частинки метеорита Альєнде

Ґрунтуючись на здобутих даних, був зроблений висновок, що частинка сформувалася в області протопланетного диска недалеко від того місця, де зараз розташована Земля. Потім частинка здійснила подорож ближче до Сонця, де вона ставала все більш гарячою. Пізніше частинка знову була викинута у далекі та холодні області молодої Сонячної системи.

Зрештою, частинка перетворилася в астероїд, який пізніше розпався на частини. Деякі з цих частин були захоплені земною гравітацією й упали на Землю у вигляді метеоритів.

Тепер команда вчених чекає на прибуття зразків з астероїда Бенну, щоб порівняти зразки. Прибуття зонда OSIRIS-REx зі зразками відбудеться у 2023 році.