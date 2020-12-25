Сейсмологічний центр Китаю повідомив, що метеорит впав на землю в 40 кілометрах від міста Юйшу у безлюдній місцевості.

Жителів китайської провінції Цинхай вранці 23 грудня розбудив сильний шум: спочатку люди відчули, як тремтить земля, а потім небо над регіоном осяяв сліпучий спалах, повідомляє 24 канал.

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На зафіксованих відео видно, що велика палаюча куля освітила темне ранкове небо. Пізніше у сейсмологічному центрі Китаю підтвердили, що над округом пролетів метеорит.

Метеорит над небом Китаю, відео:

В управлінні округу Нангцянь повідомили, що метеорит полетів у бік озера Чанду. Обійшлося без жертв та руйнувань.