Метеор, метеорит, метеороїд: що це таке та чим відрізняються ці об'єкти

Космос переповнений різноманітними тілами: великими та маленькими. Деякі мають розміри кілька мікронів, а інші – десятки та сотні кілометрів. Періодично ці тіла досягають Землі й тоді ми можемо називати їх метеоритами, метеорами, метеороїдами або якось інакше. Та що криється за цими назвами?

Дивлячись на нічне небо у серпні, можна звернути увагу на те, що кількість "падаючих зірок" більша у порівнянні з іншими місяцями. Так відбувається через так звані Персеїди. Це потік частинок, які утворилися через викиди речовини з тіла комети Свіфта-Туттля. Персеїди – це метеорний потік? Чи метеоритний? А падають, згораючи в небі, – метеорити? Чи метеороїди?

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Згорання численних космічних частинок в атмосфері: дивитись відео онлайн

Як зрозуміти, що ми бачимо на нічному небі

Метеороїд – це невелике тіло, яке рухається космічним простором.

Розміри метеороїдів чітко не визначені, а самі визначення дуже розмиті. В середньому розмір складає від 30 мікрометрів до 1 – 10 метрів.

Якщо тіло менше за 30 мікрометрів, то воно називається мікрометеороїдом.

Якщо тіло більше за 1 – 10 метрів, то воно називається астероїдом. Мінімальні розміри астероїдів теж не визначені.

Розміри метеороїдів чітко не визначені, а самі визначення дуже розмиті. В середньому розмір складає від 30 мікрометрів до 1 – 10 метрів. Якщо тіло менше за 30 мікрометрів, то воно називається мікрометеороїдом. Якщо тіло більше за 1 – 10 метрів, то воно називається астероїдом. Мінімальні розміри астероїдів теж не визначені. Метеор – це не об'єкт. Метеор – це явище згорання метеороїда або астероїда в атмосфері.

Тому будь-яка "падаюча зірка" – це в більшості випадків метеор. Тому коректно говорити "метеорний потік", а не "метеоритний".

Метеори можна розділити на підтипи:

1. Наприклад, болід. Визначення боліда, як й у випадку з метеороїдами, чітко не визначене. Якщо просто, то це дуже яскравий метеор.

2. Метеор-грейзинг або Earth-grazing fireball . Це також явище згорання в атмосфері метеороїда чи іншого тіла. Але воно характеризується тим, що об'єкт проноситься на велетенській швидкості через атмосферу й продовжує свій шлях у космічному просторі. Це явище надзвичайно рідкісне.

Можливий проліт метеора-грейзинга у 2021 році: дивитись відео онлайн

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Метеорит – це метеороїд, астероїд або уламки цих тіл, що досягнули поверхні Землі.

Метеоритний дощ – це явище випадання численних метеоритів внаслідок руйнування метеороїда або астероїда в атмосфері.

Наприклад, летів космічним простором метеороїд і йому пощастило влетіти прямо в земну атмосферу. Тепер він перетворився на метеор. Якщо він дуже яскравий, то метеор можна назвати болідом. Під дією перевантажень болід може вибухнути, а його уламки досягнуть поверхні землі. Їх будуть називати метеоритами.

У 2013 році над Челябінськом пронісся суперболід, який після вибуху породив велику кількість метеоритів.

Болід у Словенії цілком міг породити кілька метеоритів: дивитись відео онлайн