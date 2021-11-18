Ідея посольства в метаверсі належить Барбадосу. Це острівна держава, розташована в Карибському морі.

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Як працюватиме таке посольство

Як пише джерело, Барбадос уже працює з кількома компаніями метавсесвіту, щоб створити "цифрову суверенну землю". Це наблизить людство до легітимізації метавсесвіту.

Це наблизить людство до легітимізації метавсесвіту. Угоду про створення цифрового посольства уклали з Decentraland – одним з найбільших і найпопулярніших цифрових світів, що складається з більш ніж 90 000 віртуальних земельних ділянок.

Уряд Барбадосу також працює над угодами з Somnium Space, SuperWorld та іншими платформами.

Передбачається, що різні проєкти дозволять купувати й продавати віртуальну землю, розвивати цифрові консульства для видачі електронних віз. Також анонсували створення своєрідного "телепорту", який дозволить користувачам переміщати свої аватари між різними віртуальними світами. На думку влади країни, технологічна дипломатія прокладе шлях до дипломатії культурної – торгівлі мистецтвом і музикою.

Коли чекати

Відкрити перше у світі метаверс-посольство планують вже у січні. Якщо задум виявиться успішним, Барбадос стане першою країною, що має цифрову суверенну землю.

Над проєктом працюють юристи, оскільки відкриття цифрового посольства створить ряд унікальних прецедентів. Експерти заявляють, що посольство відповідатиме нормам міжнародного права, а також Віденській конвенції.

В інтерв’ю CoinDesk посол Барбадосу в Об’єднаних Арабських Еміратах Ґабріель Абед сказав, що країна має намір активно розширюватися за межі початкових зусиль по будівництву структур і купівлі цифрової землі в різних віртуальних світах. Він також натякнув, що посольства стануть відправною точкою для більш амбітних економічних планів у віртуальних світах.

Посольства є відправною точкою для отримання візи для в’їзду в країну або безвізового режиму. Ви уявляєте, як це буде виглядати віртуально? І куди вас може привести ця електронна віза?

– каже Ґабріель Абед