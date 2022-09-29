У метаверсі проведуть перший віртуальний турнір з регбі

Сьогодні у метавсесвітах вирує життя. Користувачі приходять туди за розвагами, знаменитості проводять концерти, відомі бренди відкривають магазини тощо. Фінансова компанія HSBC вирішила провести перший віртуальний матч з регбі.

HSBC, яка є постачальником банківських та фінансових послуг, придбала ділянку землі у метавсесвіті The Sandbox. Компанія вирішила використати частину простору для "будівництва" віртуального стадіону з регбі.

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Що відомо

Проєкт під назвою The Hong Kong Sevens (на честь чемпіонату Cathay Pacific/HSBC Hong Kong Sevens 2022) реалізують у партнерстві із гонконзькою компанією Index Game.

Турнір триватиме з 4 по 6 листопада.

Це буде серія квестів, які занурять гравців у світ регбі.

Метавсесвіт – це те, як люди познайомляться з Web3, інтернетом наступного покоління, з використанням імерсивних технологій, таких як доповнена реальність, віртуальна реальність та розширена реальність. У HSBC ми бачимо великий потенціал для створення нового досвіду за допомогою нових платформ, що відкривають світ можливостей для наших нинішніх та майбутніх клієнтів та спільнот, які ми обслуговуємо,

– каже директор з маркетингу азійсько-тихоокеанського підрозділу HSBC Суреш Баладжі.

Дивіться короткий анонс майбутнього турніру: відео

The Sandbox – це віртуальний світ на основі блокчейну Ethereum, що використовує ігрову механіку "play-to-earn" і поєднує технологію блокчейну, DeFi та NFT в 3D-метавсесвіті. Проєкт запущено розробником ігор Pixowl. Віртуальний світ дозволяє гравцям створювати власні ігри та цифрові активи за допомогою безплатних інструментів. Створені віртуальні товари можна монетизувати як NFT і продавати за токени SAND на The Sandbox Marketplace.