IT-гігант зароблятиме на продажу реклами, як це сьогодні відбувається з соцмережами Facebook та Instagram. А для цього компанія збирається дізнатися все про користувача.

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Metaverse – дійна корова Цукерберга

Видання Financial Times проаналізувало сотні патентних заявок, які нещодавно зареєструвала компанія Meta.

У більшості з них описуються різні варіанти застосування біометричних даних користувачів.

Один з файлів пов'язаний з технологією відстеження рухів очей – вона потрібна, щоб вимальовувати кращу графіку в тому місці, куди спрямований погляд.

Ще один патент показує технологію, що стежить за мімікою, а потім "адаптує медіаконтент на основі реакції".

А механізм персоналізації аватарів за допомогою фото генеруватиме тривимірні цифрові копії особи.

Правду кажучи, вони хочуть створити глобальну програму клонування людини,

– вважає юрист Ноель Мартін, яка вивчає роботу Meta.

Компанія не приховує, що бізнес-модель її метавсесвіту будується навколо реклами. Це величезне й невичерпне джерело інформації, яка дозволить точніше налаштовувати таргетинг реклами. Наприклад, якщо погляд людини затримується на об'єкті, можна зробити висновок, що товар їй подобається. Настільки докладний портрет споживача вигідний рекламодавцям, які готові платити гроші за користувацькі дані.

Сьогодні закони не обмежують компанії в зборі та продажі інформації про мимовільні реакції аудиторії, кажуть юристи в сфері інформаційних технологій. Тому фахівців і турбує питання приватності: чи зуміє Meta забезпечити безпеку даних користувача? В останні роки керівництво Facebook вже стикалося з кількома звинуваченнями в передачі відомостей третім особам і Metaverse цілком може продовжити цю тенденцію.