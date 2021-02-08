Інженери стартапу Metalenz працюють над 3D-датчиками на кристалі, структура яких у 1000 разів менша від людської волосини. Зазначається, що нові підходи до розробки датчиків зроблять сенсори камер меншими, точнішими й енергоефективнішими. Це знадобиться для виготовлення смартфонів та автономних автівок.

Ключовою особливістю Metalenz є те, що оптика стартапу у сотні разів менша від рішень, які поширені на ринку. Замість пластикових і скляних елементів, накладених один на одного над датчиком зображення, Metalenz використовує одну лінзу, побудовану на скляній пластині розміром від 1×1 до 3×3 міліметрів. Сама лінза, розташована на пластині, складається з наноструктурних елементів, які згинають світлові промені так, як це роблять звичайні системи з одним об'єктивом.

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Як працює оптика Metalenz

Світло проходить через візерункові наноструктури, які виглядають як мільйони кіл різного діаметру. Кожне коло визначає, під яким кутом світло потрапляє на сенсор і формує готове зображення. Девлін стверджує, що якість зображення залишається таким же чітким, як і у багатолінзові системи, а наноструктури мінімізують поширених аберації, які погіршують якість картинки.

Переваги Matelenz не закінчуються на габаритах і мінімізації аберацій. За рахунок збільшеної кількості нанорозмірних кіл, новий датчик зображення отримує більше світла, а значить видає більш чіткі і яскраві кольори, ніж ті, які пропонують сучасні смартфони і професійні фотокамери.

Що стосується можливих сценаріїв застосування, то Matelenz пропонує комбінувати кілька лінз на одній тонкій і плоскій поверхні. Наприклад, у смартфоні така система буде споживати мінімум енергії, заощадить місце всередині корпусу і збереже флагманські фотоможливості пристрою.

Matelenz вже привернув фінансування у розмірі 10 мільйонів доларів від інвесторів з 3M Ventures, Applied Ventures, Intel Capital, M Ventures, Tsingyuan Ventures, Braemar Energy Ventures і TDK Ventures. У Metalenz повідомили, що стартовий капітал прискорить розробку лінз нового покоління і дозволить налагодити виробництво тестової партії 3D-датчиків.