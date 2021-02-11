Epic Games представила інструмент MetaHuman для створення реалістичних облич прямо в браузері

Epic Games анонсувала новий інструмент, що працює в браузері на рушії Unreal Engine. Він отримав назву MetaHuman Creator і дозволяє створювати реалістичні людські обличчя з анімаціями міміки, а також руху тіла.

В рамках презентації нового сервісу Epic опублікувала на YouTube відеоролики, які демонструють його можливості.

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На що здатна технологія

Epic стверджує, що Metahuman Creator може бути використаний у поєднанні з сучасними методами захоплення руху для створення реалістичних сцен та анімацій персонажів, які потім можна використовувати у відеоіграх та фільмах.

Фотореалістичних персонажів можна створювати за лічені хвилини, а потім адаптувати до потреб, для яких вони створені. Крім того, цими персонажами можна маніпулювати в реальному часі в самому інструменті за допомогою браузера.

Віцепрезидент Epic Games з технологій створення цифрових персонажів заявив, що для того, щоб такий сервіс з'явився, потрібні були десятиліття досліджень і розробок, а також залучення інших компаній, що мають напрацювання в цій сфері. Він заявив, що одне з найскладніших завдань у створенні 3D-контенту тепер під силу практично всім.

Звичайно, персонажі, створені інструментом Epic, не настільки реалістичні, як фото несправжніх людей, створені нейромережами, але варто врахувати, що тут мова йде про повноцінну 3D-модель з реалістичною фізикою, а не про статичне зображення.

MetaHuman Creator має всі шанси стати одним з найбільш популярних інструментів для створення персонажів відеоігор. На жаль, поки неясно, коли Epic зробить інструмент доступним для широкого кола користувачів.