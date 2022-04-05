Основний судовий процес завершився 21 березня. Тоді Тверський суд за позовом Генпрокуратури заборонив соцмережі Facebook та Instagram. Месенджер WhatsApp під заборону не потрапив. Тепер проти компанії відкрили ще одну справу – про примусове стягнення штрафу. Однак до цих намірів є питання. 24 канал розбирався у ситуації.

Цікаво Російські працівники Meta не хочуть повертатися до Росії – бояться ув'язнення

Що не так

Оборотний штраф для Meta призначений за систематичну відмову видаляти заборонену рашистами інформацію.

Як повідомляється в базі даних виконавчих проваджень, з компанії стягуватимуть 1 990 985 000 рублів.

Це мінімальний оборотний штраф – 5% від річної виручки за 2020 рік.

Федеральна служба судових приставів почала процес примусового стягнення.

Проте не зовсім зрозуміло, як саме вони це збираються робити. Компанія Марка Цукерберга не виконала так званий "закон про приземлення", який вимагав від великих корпорацій відкрити офіси на території Росії та зберігати дані на місцевих серверах. Відповідно, вона не має майна в Росії, яке можна було би конфіскувати на користь держави.

Ніяких уточнень з цього приводу немає. Ймовірно, це рішення матиме символічний характер, адже сумнівно, що Meta добровільно сплатить цей штраф.

Нагадаємо, нещодавно заблокований на YouTube телеканал "Царьград" заявив, що зміг відсудити у Google мільярд рублів. Ці гроші начебто направили на допомогу російській армії – тобто на війну проти України.