Доступ до програми Horizon Worlds для VR-гарнітури Quest можна отримати безкоштовно та без запрошення. Водночас зазначається, що зараз існують деякі проблеми з безпекою на платформі.

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Розробка Horizon Worlds

Закрите тестування Horizon Worlds почалося у вересні 2019 року. Продукт перетворився з середовища для створення ігор, схожих на Minecraft, на соціальну платформу. Тисячі бета-тестерів регулярно проводять на платформі комедійні шоу, кіноперегляди та сеанси медитації. Вони також будують складні об'єкти. Тепер Horizon Worlds, яка вже може похвалитися сформованою інфраструктурою, відчиняє свої двері для ширшого кола користувачів.

Horizon Worlds Це перша спроба Meta випустити щось, що нагадує бачення метавсесвіту гендиректором компанії Марком Цукербергом. Платформа, що вимагає доступу до облікового запису Facebook, дозволяє спілкуватися з 20 людьми одночасно у віртуальному просторі.

Ключовою частиною Horizon Worlds є можливість писати базовий код, який встановлює правила роботи об'єктів, таких, як постріл з пістолета під час натискання на спусковий гачок або відскакування м'яча при дотику до поверхні. Код, який Meta називає блоками сценарію, працює аналогічно до шарів у графічних редакторах, дозволяючи об'єднувати кілька правил для створення складних взаємодій.

До цього часу співробітники Meta створювали блоки сценаріїв на запит бета-тестерів, але зрештою компанія планує сформувати з них безкоштовну бібліотеку. Зараз кодування блоків сценаріїв повністю виконується в VR, але в кінцевому підсумку Meta планує дозволити створювати їх окремо, на комп'ютері.

У якому стані метаверс зараз

Раніше цього місяця один із тестувальників Horizon Worlds повідомляв про сексуальні домагання на платформі, звернувши увагу на те, що на такій відкритій платформі важко убезпечити себе від небажаних взаємодій. Однак Meta заявляє, що сервіс передбачає спеціальні засоби для блокування неналежної поведінки на платформі, якими може легко скористатися будь-хто. Проте, доступ до платформи для неповнолітніх користувачів поки що закритий.

Унікальним аспектом Horizon Worlds є люди-гіди, які вітають користувачів на стартовому майданчику сервісу та проводять їх у різні світи. Цю роль Meta доручає досвідченим користувачам, спеціально навченим навігації по Horizon Worlds та правилам поведінки на сервісі.

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На цю мить у Horizon Worlds немає можливості заробляти гроші, однак у майбутньому планується пов'язати його з Horizon Venues, автономним додатком для проведення великих заходів у VR, та Horizon Workrooms, ПЗ для спільної роботи у VR. Meta сподівається, що доти, доки не буде додана монетизація, користувачів на платформу залучатиме саме можливість створення елементів Horizon Worlds.