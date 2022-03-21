Meta визнали у Росії екстремістською організацією
У Росії таки визнали американську компанію Platforms Inc. екстремістською організацією. Тепер її діяльність повністю заборонять на території країни.
Як повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ, у понеділок, 21 березня, Тверський районний суд Москви оголосив компанію Meta "екстремістською організацією" і заборонив у Росії соцмережі, що їй належать, за екстремістську діяльність.
Не пропустіть Meta видалила діпфейк про капітуляцію Володимира Зеленського
В ухвалі суду наголошується, що рішення суду про заборону Instagram та Facebook у Росії підлягає негайному виконанню. Водночас заборона діяльності Meta у Росії не поширюється на WhatsApp.
Що передувало цим подіям
Нагадаємо, що генпрокуратура вимагала визнати Meta "екстремістською організацією" після того, як компанія перестала видаляти в деяких країнах загрози та заклики до насильства щодо російських військових, які почали з'являтися у соцмережах Facebook та Instagram.
- Користувачі могли висловлювати побажання смерті Володимиру Путіну та Олександру Лукашенку, однак ця заборона тривала не довго.
- Вже 14 березня в Meta наголосили, що компанія не допустить закликів до смерті глави держави на своїх платформах.
- Практично одразу після цього у Росії заблокували Facebook.
- Вже 14 березня доступ обмежили і до соцмережі Instagram.
- Представник російської Генпрокуратури наголосив у суді, що у разі заборони Meta як "екстремістської організації" російських користувачів Facebook та Instagram не каратимуть за обхід блокувань.