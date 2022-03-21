Meta визнали у Росії екстремістською організацією

У Росії таки визнали американську компанію Platforms Inc. екстремістською організацією. Тепер її діяльність повністю заборонять на території країни.

Як повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ, у понеділок, 21 березня, Тверський районний суд Москви оголосив компанію Meta "екстремістською організацією" і заборонив у Росії соцмережі, що їй належать, за екстремістську діяльність.

Не пропустіть Meta видалила діпфейк про капітуляцію Володимира Зеленського

В ухвалі суду наголошується, що рішення суду про заборону Instagram та Facebook у Росії підлягає негайному виконанню. Водночас заборона діяльності Meta у Росії не поширюється на WhatsApp.

Що передувало цим подіям

Нагадаємо, що генпрокуратура вимагала визнати Meta "екстремістською організацією" після того, як компанія перестала видаляти в деяких країнах загрози та заклики до насильства щодо російських військових, які почали з'являтися у соцмережах Facebook та Instagram.