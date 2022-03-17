Meta видалила діпфейк про капітуляцію Володимира Зеленського

У середу, 16 березня, Meta видалила відео, на якому президент України Володимир Зеленський нібито наказує здатися та оголошує про капітуляцію. Україна була готова до цього фейку, про нього спецслужби попереджали вже давно, сюрпризом виявилася низька якість відео.

Глава відділу політики безпеки Meta Натаніель Глейхер пояснив, що компанія видалила контент за порушення своїх правил щодо медіа, які використовують форми мультимедійної дезінформації.

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Відео, де президент Зеленський начебто закликає здатися, було досить швидко перехоплено Meta. Компанія оперативно видалила його із соцмереж Facebook та Instagram. Водночас за даними дослідників з кібербезпеки DFRLab, діпфейк широко поширюється у російській соцмережі "ВКонтакте".

DFRLab також зазначили, що низка проросійських Telegram-каналів у середу також опублікували діпфейк, на якому Зеленський начебто закликає країну до капітуляції.



Крім того, вдень 16 березня хакери зламали спільний ефір українських телеканалів, де в цей час працювала команда телеканалу "Україна 24".

У рухомому рядку внизу екрану можна було побачити фейкову заяву, зроблену начебто від імені Володимира Зеленського, у якій він говорить про капітуляцію і закликає українських військових скласти зброю.

Реакція Володимира Зеленського

Президент України швидко відреагував на дезінформацію. Він записав відео у відповідь з чітким меседжем для українців та росіян, де наголосив, що він пропонує скласти зброю та здатися лише російським окупантам.