Meta розглядає можливість повного закриття Facebook та Instagram у Європі, – британські ЗМІ

У це важко повірити, знаючи як компанія женеться за прибутками, але Meta може закрити Facebook та Instagram у Європі, якщо не отримає права зберігати й обробляти дані європейських користувачів на серверах у США.

Щоб зрозуміти у чому ж проблема, варто розібратися, як відбувається регулювання передачі та збереження даних на американських серверах у випадку Meta та її соцмереж. Наразі компанія використовує так звані угоди Privacy Shield, однак вже зовсім скоро вони втратять чинність.

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Європа без Facebook

Privacy Shield раніше були правовою основою для компанії, яка дозволяла здійснювати діяльність Facebook та Instagram у Європі.

Однак цей договір був анульований Європейським судом у липні 2020 року через порушення захисту даних.

Відтоді ЄС і США підкреслювали, що працюють над новою або оновленою версією договору.

Якими будуть її правила наразі невідомо. Тому, природно, компанія хвилюється з цього приводу.

Джерело зазначає, що для Meta трансатлантична передача даних є ключовим питанням. Обмін даними між країнами та регіонами має вирішальне значення для надання послуг і таргетованої реклами, підкреслюють у компанії.

У своєму щорічному звіті комісії з цінних паперів та бірж США корпорація Марка Цукерберга попереджає, що якщо компанії більше не буде дозволено використовувати поточні Угоди "або альтернативи", компанія "ймовірно" більше не зможе пропонувати багато своїх "найбільш значущих продуктів і послуг" в ЄС, включаючи Facebook та Instagram.

Бізнесу потрібні чіткі глобальні правила, підкріплені суворим верховенством закону, для захисту трансатлантичних потоків даних в довгостроковій перспективі,

– каже Нік Клегг, віцепрезидент Meta з глобальних зв'язків і комунікацій.

На додаток до Privacy Shield Meta також використовує так звані Стандартні договірні положення в якості основної правової підстави для обробки даних від європейських користувачів на американських серверах. Ці типові Угоди в рівній мірі знаходяться під пильною увагою в Брюсселі та інших частинах ЄС.

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Неясно, наскільки реальними є такі "погрози", адже європейські користувачі приносять мільярдні прибутки. Вихід з ринку ЄС боляче вдарить по компанії, яка зараз і так переживає не найкращі часи. Після оприлюднення останнього квартального звіту за 2021 рік акції компанії обвалилися відразу на понад 20 відсотків.

Не останню роль у цьому зіграв той факт, що вперше за 18 років соціальна мережа зафіксувала зменшення кількості користувачів, що вкрай не сподобалося інвесторам. Усе це призвело до того, що засновник соцмережі Марк Цукерберг за різними даними втратив від 29,7 до 31 мільярда доларів за день і вибув з десятки найбагатших людей світу.