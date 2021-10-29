Meta, раніше Facebook, випустить перший пристрій під новим брендом: що це буде

Компанія Meta Platforms Inc., яка ще вчора була Facebook, вже планує випуск свого першого пристрою під новим брендом. Він буде конкурувати з аналогічним рішенням від Apple.

Як повідомляє джерело, це буде розумний годинник з фронтальною камерою, розташованою у невеликому вирізі в екрані. Зображення новинки знайшли всередині програми для управління новими розумними окулярами, випущеними тоді ще Facebook у партнерстві з Ray-Ban.

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Годинник від Meta

Перш за все варто зазначити, що новий пристрій не обов'язково вийде під брендом Meta, адже це назва самої компанії, яка об'єднала в собі цілий ряд сервісів, послуг та пристроїв – соцмережі Facebook та Instagram, месенджер WhatsApp, компанію Oculus, яка випускає VR-гарнітури, та інше. Ймовірно, для нового годинника буде також обрана своя окрема назва.

Про характеристики розумного годинника нічого не відомо, окрім наявності у нього камери на екрані.

Корпус отримав злегка заокруглені грані й тонку рамку довкола дисплея.

З правої сторони помітна ребриста кнопка управління.

Також заявляють про знімний ремінець.

Вона передбачає, що продукт, швидше за все,– функція, яка виділить пристрій Meta серед конкурентів. Адже ні в Apple, ні в інших виробників, таких як Samsung, камер немає.



Зображення розумного годинника від Meta / Фото Bloomberg

Прессекретарка Meta відмовилася коментувати інформацію про ймовірний розумний годинник. Тому жодних підтверджень немає. Проте чутки про наміри компанії випустити розумний годинник у 2022 році ходять уже давно. Навіть якщо дизайн в результаті виявиться геть інакшим, вже зараз це свідчить про те, що робота над проєктом дійсно йде.