Як працює нова функція

Навколо аватара створюється невидимий віртуальний бар'єр, який не дозволяє іншим людям підійти надто близько. Водночас користувачі все ще можуть простягнути руку, щоб дати п'ять або відбити кулачок.

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Система "особистих кордонів" заснована на існуючій функції, яка може прибрати руки аватара, якщо він підійде надто близько до іншого користувача.

Як повідомляє Meta, нова можливість дає кожному користувачеві радіус особистого простору у віртуальні 61 сантиметр, створюючи еквівалент відстані 1,22 метра між аватарами. Представник Meta Крістіна Міліан підтвердила, що користувачі не можуть відключати свої особисті межі, оскільки система призначена для встановлення стандартних норм взаємодії людей у ​​віртуальній реальності. Однак, майбутні зміни можуть дозволити користувачам налаштовувати розмір радіусу.

Якщо хтось спробує впритул підійти або телепортуватися в межах чужого аватара, його рух буде припинено.

Водночас Meta пропрацювала механізм, який не дозволить користувачам використовувати свої межі, щоб блокувати іншим мешканцям метаверсу входи або заманювати їх у пастку.

Для чого Meta ввела "особисті межі"

Зміни набирають чинності через два місяці після того, як Horizon Worlds відкрилася для широкої публіки після тривалого бета-тестування. За цей час вже троє користувачів поскаржилися на те, що їх аватар зазнав домагань незнайомця.