Meta пропонує користувачам здати свої інтимні фото, щоб видалити їх з інтернету

Разом з більш ніж 50 партнерами з неурядових організацій по всьому світу компанія Meta підтримала запуск ресурсу StopNCII.org, який покликаний допомогти у запобіганні обміну зображеннями інтимного характеру в інтернеті без згоди людей, які на них зображені.

Для чого потрібен ресурс StopNCII.org

Нова платформа дозволить людям з усього світу активно перешкоджати розповсюдженню їхніх інтимних зображень на залучених до проєкту платформах. Щоб перевірити, чи не розповсюджуються ваші інтимні фотографії мережею, потрібно завантажити зразки своїх інтимних фото в хешованому вигляді на StopNCII.

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Платформа побудована з урахуванням низки вимог конфіденційності та безпеки, тому хешує зображення, що перевіряються, відразу на пристрої користувача і завантажує лише хешовані дані. Самі зображення не залишають пристрій, стверджують розробники.

Якщо виявиться, що ваші фотографії розповсюджуються на платформах, що беруть участь у проєкті, тих же Facebook чи Instagram, ви отримаєте повний контроль над ними, і зможете їх видалити .

. Також платформа StopNCII використовує технологію хешування зображень, яка надає завантаженому фото унікальний безпечний ідентифікатор.

Технологічні компанії, що беруть участь у програмі, бачать цей ідентифікатор і можуть скористатися ним для того, щоб визначити, чи хтось намагається поділитися цими зображеннями на їх платформах. Тобто користувача повідомлять, якщо його фото почнуть поширять у майбутньому.

Ресурс StopNCII.org доступний користувачам з усього світу. Ним керуватиме служба підтримки постраждалих від поширення зображень інтимного характеру без згоди UK Revenge Porn Helpline, яка працює з 2015 року. Ресурс призначений для осіб віком