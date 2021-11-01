Meta-перегони: Apple випустить свій пристрій змішаної реальності вже зовсім скоро

Після того як Facebook перейменувалась в Meta і вкотре наголосила на своєму прагненні до так званого метавсесвіту, журналіст видання Bloomberg Марк Гурман розповів про плани Apple випустити свій пристрій змішаної реальності. При чому працює над ним компанія вже не один рік.

Перша гарнітура Apple представлятиме можливості змішаної реальності. Це означає, що у неї будуть елементи як AR, так і VR. Детальніше – далі.

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Що відомо

Гарнітуру оснастять просунутими чипами, дисплеями та сенсорами.

Звісно ж, це позначиться на її ціні: повідомляється, що її вартість може сягати 3000 доларів.

В арсеналі також повинен бути Wi-Fi 6E для високої пропускної здатності й низької затримки.

Випуск планують у 2022 році. Точної дати поки немає.

Що таке VR та AR і чим вони відрізняються

VR – це технологія віртуальної реальності. Тобто повністю штучний світ, заздалегідь створений розробниками або згенерований штучним інтелектом, який користувач може спостерігати за допомогою спеціальної гарнітури закритого типу. Такі гарнітури мають екрани всередині корпусу і дозволяють спостерігати лише їх і те, що вони показують.



VR-гарнітура / Фото Jessica Lewis/Unsplash

AR – це доповнена реальність. Тобто коли на наш реальний світ накладаються зображення предметів, різноманітні сигнали та вказівники. Вона представлена двома варіантами:

У першому людина взаємодіє зі світом за допомогою, наприклад, смартфона чи планшета, а точніше їхньої камери, яка "бачить" навколишнє середовище і накладає на нього необхідні елементи. Прикладами такої взаємодії можна назвати роботу Google-карт, які за допомогою камери можуть додавати стрілки для вказування напрямку руху, відмітки місць, різноманітні підказки, чи відому гру Pokemon Go, яка додає покемонів на реальні локації.

Доповнена реальність у Google-картах / Фото Google

У другому випадку використовуються спеціальні AR-окуляри – гарнітура з прозорими скельцями, які виступають мініатюрними екранами прямо навпроти ока людини. Система аналогічним чином за допомогою камер сканує довкілля і накладає на нього відповідні підказки та елементи. Перевага такого підходу – у вільних руках. За достатнього рівня розвитку технологій, ви можете, наприклад, зв'язатися з людиною на іншому кінці світу, а окуляри доповненої реальності спроєктують цифровий аватар співрозмовника на ваш реальний інтер'єр. Подібні рішення вже розробляються.



Візуалізація використання AR-окулярів для навігації / Фото queppelin