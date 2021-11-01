Перша гарнітура Apple представлятиме можливості змішаної реальності. Це означає, що у неї будуть елементи як AR, так і VR. Детальніше – далі.

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Що відомо

Гарнітуру оснастять просунутими чипами, дисплеями та сенсорами.

Звісно ж, це позначиться на її ціні: повідомляється, що її вартість може сягати 3000 доларів.

В арсеналі також повинен бути Wi-Fi 6E для високої пропускної здатності й низької затримки.

Випуск планують у 2022 році. Точної дати поки немає.

Що таке VR та AR і чим вони відрізняються

VR – це технологія віртуальної реальності. Тобто повністю штучний світ, заздалегідь створений розробниками або згенерований штучним інтелектом, який користувач може спостерігати за допомогою спеціальної гарнітури закритого типу. Такі гарнітури мають екрани всередині корпусу і дозволяють спостерігати лише їх і те, що вони показують.



VR-гарнітура / Фото Jessica Lewis/Unsplash

AR – це доповнена реальність. Тобто коли на наш реальний світ накладаються зображення предметів, різноманітні сигнали та вказівники. Вона представлена двома варіантами:

У першому людина взаємодіє зі світом за допомогою, наприклад, смартфона чи планшета, а точніше їхньої камери, яка "бачить" навколишнє середовище і накладає на нього необхідні елементи. Прикладами такої взаємодії можна назвати роботу Google-карт, які за допомогою камери можуть додавати стрілки для вказування напрямку руху, відмітки місць, різноманітні підказки, чи відому гру Pokemon Go, яка додає покемонів на реальні локації.

Доповнена реальність у Google-картах / Фото Google

У другому випадку використовуються спеціальні AR-окуляри – гарнітура з прозорими скельцями, які виступають мініатюрними екранами прямо навпроти ока людини. Система аналогічним чином за допомогою камер сканує довкілля і накладає на нього відповідні підказки та елементи. Перевага такого підходу – у вільних руках. За достатнього рівня розвитку технологій, ви можете, наприклад, зв'язатися з людиною на іншому кінці світу, а окуляри доповненої реальності спроєктують цифровий аватар співрозмовника на ваш реальний інтер'єр. Подібні рішення вже розробляються.



Візуалізація використання AR-окулярів для навігації / Фото queppelin