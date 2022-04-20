Meta намагається оскаржити заборону своїх соцмереж у Росії: компанія подала апеляцію
Джерело:Сайт московського суду
Російський суд визнав компанію Meta екстремістською і заборонив її соцмережі Facebook та Instagram. Корпорація ж вирішила боротися до останнього й подала апеляційну скаргу на рішення.
Скаргу подали ще 12 квітня, але відомо стало про це тільки зараз. Рішення розглянуть в апеляційній інстанції суду Москви. Дата засідання поки не призначена.
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Що відомо
До кінця незрозуміло, навіщо Meta хоче відновити свою присутність у Росії, адже в умовах санкцій компанія не зможе отримувати прибутки з місцевої аудиторії. Оплатити рекламу в доларах там не зможуть через фінансові обмеження. Крім того, перебування на ринку окупанта тягне за собою репутаційні ризики і додаткові клопоти з відстежування та видалення фейкової інформації, якою Росія завалює соцмережі.
- Компанія та її соцмережі (крім месенджера WhatsApp) вважаються екстремістськими з 21 березня.
- Незабаром після цього Роскомнагляд заборонив ЗМІ демонструвати логотипи Facebook і Instagram.
- Також засоби масової інформації повинні маркувати Meta як заборонену в Росії організацію.
- Разом з тим у рішенні суду йдеться, що росіяни можуть використовувати заблоковані Facebook і Instagram, не боючись відповідальності.