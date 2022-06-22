За даними спільного прес-релізу компаній, група сфокусується на "прагматичних проєктах, що мають практичне застосування" на кшталт хакатонів і прототипуванні інструментів для підтримки загальних стандартів. Крім того, учасники зацікавлені в розробці узгодженої термінології – поки багато учасників ринку не можуть домовитися навіть про загальне визначення терміну "метаверс".

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Крім вже названих компаній, до засновників групи входять такі відомі учасники ринку, як:

World Wide Web Consortium (W3C),

NVIDIA,

Qualcomm,

Sony Interactive Entertainment,

Unity,

а також низка компаній і структур меншого масштабу.

При цьому в групі не беруть участі найважливіші гравці галузі на кшталт Apple, що активно працює над AR- та VR-технологіями, а також відомі розробники рішень для ігор та віртуальних світів – Niantic та Roblox. Не виключено, що нові учасники з'являться після того, як група вже діятиме – перші зустрічі представників галузі мають відбутися ще до кінця поточного року.

Відкритий метаверс

У прес-релізі наголошується, що потенціал метаверсу буде найкраще розкритий, якщо буде побудований на відкритих стандартах – побудова відкритого та інклюзивного всепроникаючого метаверсу вимагатиме величезної кількості загальних точок взаємодії.

Відкриті стандарти здатні спростити розробникам створення контенту для різних платформ або потенційно дозволять користувачам експортувати дані та об'єкти з одного сервісу до іншого.

Створення форуму вказує на зацікавленість у "формалізації" розробок для метаверсу як єдиного інформаційного поля.

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Кілька слів про метаверс

Метаверс є терміном, що передбачає як віртуальні світи, так і технічні рішення для віртуальної і доповненої реальності. Цікаво, що коли багато компаній говорять про метаверс, вони взагалі не мають на увазі того, що усі світи будуть пов'язані між собою (а саме це і розуміється під метаверсом). Так, Epic позиціонує гру Fortnite як самостійний метаверс (хоча це фактично не так).