Месенджери, які працюють без інтернету: що завантажити, щоб залишатися на зв'язку

Потрібно бути готовим до роботи мобільного зв'язку з перебоями і навіть до його відсутності. Для цього рекомендуємо завантажити офлайн-месенджери, які працюють без інтернету.

Редакція Техно 24 підготувала перелік найпопулярніших месенджерів, які можуть працювати на базі Bluetooth та Wi-fi. Розповідаємо як вони працюють.

Важливо Як підготувати смартфон до роботи без інтернету та мобільного зв'язку

Краще встановити кілька додатків на смартфон для спілкування офлайн. Вони можуть стати у пригоді в будь-який момент.

Bridgefy

Цей автономний месенджер який працює на базі технології Bluetooth. Він здатен забезпечити зв'язок на відстані до 100 метрів.

Завдяки цьому додатку ви можете надіслати зашифроване повідомлення одній людині або створити групу для одночасного спілкування з кількома членами вашої сім'ї або друзями.

Ви можете не лише відправляти повідомлення, але й зображення.

Додаток має режим трансляції, який дає змогу спілкуватися з усіма людьми, які мають встановлений додаток на смартфоні і перебувають неподалік з вами. Ця функція також працює для користувачів, яких немає у списку контактів.

Після встановлення додатка його потрібно налаштувати. Додати до контактів пристрої рідних, оскільки спілкуватися так ви зможете лише з людьми, які є у ваших контактах.

Програма працює на Android та iOS

Briar

Як і Bridgefy, Brair ще одна безкоштовна програма без перевірки номера телефону для обміну повідомленнями без підключення до мережі. Вам просто потрібно ввести своє ім'я, встановити пароль, і ви можете надсилати текстові повідомлення без підключення до інтернету або стільникового зв'язку.

Аби додати контакт до списку, можна або згенерувати посилання або ж відсканувати QR-код з екрану іншого користувача.

Програма працює на Android

Rumble

Безкоштовна програма з відкритим вихідним кодом. Rumble позиціонує себе як повністю автономний додаток для мікроблогінгу. Після встановлення з'єднання через WiFi або Bluetooth, Rumble дозволяє користувачам вільно спілкуватися та обмінюватися зображеннями без використання стільникової мережі.

Додаток можна завантажити лише на сторінці розробників. Для того, щоб встановити його на смартфон, потрібно дозволити встановлювати додатки з непідтверджених джерел. Для цього потрібно зайти в "Налаштування", "Безпека", "Установлення додатків із зовнішніх джерел".

Програма працює на Android

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Vojer

Програма дає змогу спілкуватися без доступу до інтернету та відправляти зашифровані повідомлення та фото. Під час налаштування не потрібно надавати додаткових дозволів окрім доступу до Wi-Fi, Bluetooth, мікрофона та галереї.

Програма працює на iOS