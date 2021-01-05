Рік тільки почався, але розробники WhatsApp продовжують активно розвивати популярний сервіс обміну повідомленнями, створюючи нові і покращуючи вже існуючі функції. Згідно з наявними даними, в майбутні 12 місяців месенджер отримає чимало цікавих нововведень.

Голосові дзвінки і відеодзвінки, резервне копіювання історії чатів, управління контактами та стікери – всі ці уже наявні функції отримають різного роду поліпшення у новому році в месенджері WhatsApp. Принаймні, так повідомляє видання TechRadar.

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Що відомо

Не обійдеться і без зовсім нових функцій, одна з яких дозволить користувачам приєднуватися до вже розпочатих групових дзвінків. Користувачі зможуть підключатися до розпочатих дзвінків в разі, якщо вони з якихось причин не змогли прийняти виклик на початку бесіди.

Згадана функція ще не була анонсована і поки недоступна для тестування, але згадку про неї вдалося виявити ентузіастам в процесі вивчення коду останніх бета-версій WhatsApp.

Коли саме розробники планують запустити нову можливість, поки невідомо. Очевидно, що спочатку вона якийсь час буде тестуватися серед користувачів бета-версій месенджера, а вже після цього з'явиться в стабільних версіях додатків WhatsApp.

Крім усього іншого, нова бета-версія, код якої уже вивчили користувачі, містить у собі безліч виправлень помилок.

Нагадаємо, WhatsApp припинив працювати на мільйонах смартфонів з початку січня. Це пов'язано з припиненням підтримки застарілих моделей смартфонів.