Меседж у космос: українцям пропонують надіслати повідомлення

12 квітня відзначають 60 років з дня першого першого польоту людини в космос. З нагоди цього дня в Україні запускають всеукраїнську акцію "Меседж у космос".

Організаторами акції є Міністерство культури та інформаційної політики України спільно, а також Державне космічне агентство України та Національний центр управління та випробувань космічних засобів.

До теми Найважливіші етапи розвитку космічної галузі: з першого польоту у космос і до сьогодні

Як відправити меседж

Щоб залишити повідомлення, яке згодом буде відправлено у космос, потрібно зробити такі кроки:

перейти за посиланням та заповнити форму на сайті;

написати бажання чи мрію;

зачекати поки меседж пройде перевірку;

отримати повідомлення на пошту з точним часом, коли меседж буде надіслано у космос;

під’єднатися до прямої трансляції посилання повідомлення у космос.

Ця акція "Меседж у космос" триватиме з 12 по 19 квітня.

Нагадаємо, 12 квітня у світі відзначають Міжнародний день польоту людини в космос. Рівно 60 років тому у 1961 році радянський космонавт Юрій Гагарін вперше у світі зробив орбітальний обліт Землі.