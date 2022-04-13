"Мертва" пляма на Сонці запустила кулю плазми у напрямку Землі: як це вплине на нашу планету

Сонячна "мертва пляма" утворена у понеділок, 11 квітня, спричинила масовий викид сонячної речовини, спрямованої у бік Землі. Очікується, що вона досягне нашої планети 14 квітня – тоді спостерігатиметься більш інтенсивне північне сяйво.

Що таке "мертві" плями на Сонці

Сонячні "мертві" плями – це темні області, що лежить на поверхні Сонця. За даними Центру прогнозування космічної погоди, вони спричинені інтенсивним магнітним потоком з надр Сонця. Ці плями мають тимчасовий характер і можуть існувати від кількох годин до кількох місяців.

Читайте на сайті Колишній астронавт NASA запустив власний NFT та зібрав 500 000 доларів для підтримки України



За даними SpaceWeather.com, завдяки мертвій сонячній плямі під назвою AR2987 на Сонці стався вибух. Внаслідок цього явища була вивільнена маса енергії у вигляді радіації, що також призвело до викиду корональної маси (CME) – вибухових куль сонячного матеріалу – обидва з яких можуть викликати більш інтенсивне північне сяйво у верхніх шарах атмосфери Землі.

Очікується, що наслідки цього викиду Земля відчує саме 14 квітня.

AR2987 утворила сонячний спалах класу C о 5:21 за всесвітнім часом у понеділок, 11 квітня. Такі спалахи відбуваються, коли плазма та магнітні поля над сонячною плямою піддаються навантаженню.

Як все це вплине на Землю

Спалахи класу C досить поширені і рідко спричиняють прямий вплив на нашу планету. Іноді, як у випадку з цим виверженням, сонячні спалахи можуть викликати викиди корональної маси, які є величезними викидами плазми з поверхні Сонця, що поширюються у космос зі швидкістю мільйонів кілометрів на годину.

Як виглядає корональний викид маси (ілюстративна анімація)

Важливо, що згідно з даними SpaceWeatherLive, сонячні спалахи класу C рідко викликають CME, а коли вони це роблять, CME зазвичай повільні та слабкі.

Безпосереднє "зіткнення" з Землею

Коли CME стикаються з магнітним полем, що оточує Землю, заряджені частинки всередині викиду можуть переміщатися силовими лініями магнітного поля нашої планети, що виходять від Північного та Південного полюсів. Вони взаємодіють з газами у атмосфері Землі вивільняючи енергію у вигляді фотонів та створюючи зсув – завіси, відомі як полярні сяйва (північне та південне сяйво).



Полярне сяйво зафіксоване 9 квітня на Алясці / Фото Thomas McCarty

У спокійні періоди на поверхні Сонця потоки частинок, відомі як сонячний вітер, створюють достатній вплив, щоб спричинити полярне сяйво у полярних регіонах. Під час великого CME більші збурення магнітного поля планети означають, що полярне сяйво може з'являтися у набагато ширшому діапазоні.

Наприкінці березня до Землі наблизився так званий "канібальський" CME, що викликав полярні сяйва у Канаді, на півночі США та у Новій Зеландії.

Цікаво Європейський зонд зробив найближче фото Сонця за всю історію спостереження

Як ми відчуємо вплив викиду

Корональний викид маси, який відбувся 11 квітня, може призвести до невеликої геомагнітної бурі класу G1 14 квітня, а це означає, що можуть бути незначні впливи на роботу супутників та слабкі коливання в енергосистемі. Північне сяйво може бути видимим на нижчих широтах, ніж зазвичай, до північного Мічигану і штату Мен у США.

Важливо розуміти, що вся ця активність є цілком природною для Сонця. Це час підвищеної активності нашої найближчої зірки, яка проходить через періоди затишшя та збурення, відомі як сонячні цикли.

Саме зараз Сонце перебуває в 25-му сонячному циклі з моменту початку офіційних спостережень у 1755 році. Кількість сонячних плям під час цього циклу перебуває на підйомі і, як очікується, досягне піку в 2025 році, що означає потенційно більше сонячних бур та полярних сяйв.