У мережу "злили" телефонні номери Цукерберга та ще пів мільярда користувачів фейсбуку

Хакери "злили" в мережу номер телефону засновника Facebook Марка Цукерберга. Разом із цим у відкритий доступ потрапили особисті дані 533 мільйонів користувачів платформи.

У суботу, 3 квітня, інформація стала легкодоступною для усіх, хто володіє базовими навичками роботи з даними. Її розмістили на одну з хакерських форумів, пише Bloomberg.

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"Злили" номер Цукерберга

Експерт з питань безпеки Дейв Волкер заявив, що іронія полягає в тому, що у список "злитих" контактів потрапив і Марк Цукерберг.

Якщо журналісти щосили намагаються отримати коментар від Facebook, може, вам просто зателефонувати йому?

– написав він на своїй сторінці у твітері.

Хакери викрали дані у січні

Хакерам вдалося отримати дані у січні через уразливість, яку компанія виправила ще у 2019 році.

Загалом у відкритому доступі опинилася особиста інформація користувачів зі 106 країн світу, зокрема 32 мільйони записів про користувачів зі США, 11 мільйонів – з Британії та 6 млн – з Індії.

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