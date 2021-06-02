В мережу потрапили документи, концепт-арти і навіть збірка скасованої S.T.A.L.K.E.R. 2

У мережі опублікували документи та концепт-арти скасованого S.T.A.L.K.E.R. 2. Всього доступно два великих архіви. У першому також можна знайти сценарій до гри.

Увечері 1 червня на форумі AP-PRO були опубліковані раніше невідомі матеріали S.T.A.L.K.E.R. 2 – скасованої гри зразка 2011 року. Її спочатку анонсували у серпні 2010 року, проте в грудні 2011-го відмінили. Представлена в травні 2018-го однойменна гра до тієї відношення не має.

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Що показали

Завдяки витоку в мережі виявилися дизайн-документи GSC Game World, концепт-арти (частина з них вже раніше публікувалася), зав'язка і загальний сюжет гри, а також збірка проєкту на движку X-Ray Engine 2.0 (і його вихідний код) від грудня 2011 року.

Концепт-арти для відміненої S.T.A.L.K.E.R. 2 / Фото Форум Ap-Pro

Події повинні були розвернутися через три роки після "Тіні Чорнобиля", тобто у 2015 році. Користувачам належало вплутатися в "мережу інтриг", зіткнутися з персонажами з першої частини і виступити проти змовників з НДІ ЧАЗ (Науково-дослідний інститут Чорнобильської аномальної зони).

Для досягнення максимального драматичного ефекту в ігрових відеороликах, планували використовувати відео з живими акторами, стилізовані під графіку гри.

Концепт-арти для відміненої S.T.A.L.K.E.R. 2 / Фото Форум Ap-Pro

Якщо вірити витоку, сюжетна кампанія передбачала близько 10 годин ігрового процесу, проте з проходженням другорядних завдань – до 30 годин.

Також планувався режим для кількох користувачів – максимум 32 людини.

Крім того, та варіація S.T. A.L.K.E.R. 2 припускала безшовний відкритий світ, нелінійність побічних місій і можливість зібрати своє угруповання з подальшим прокачуванням бази.

Концепт-арти для відміненої S.T.A.L.K.E.R. 2 / Фото Форум Ap-Pro

Реліз планувався на PC і Xbox 360, а PS3-версія була під питанням.