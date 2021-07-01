Компанія подала до Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) запит на встановлення терміналів на космічному кораблі, щоб "продемонструвати зв'язок з високою швидкістю передачі даних між новою системою запуску та Землею протягом усього польоту в космос і назад".
Цікаво SpaceX може забезпечити глобальне покриття інтернетом Starlink вже у вересні
Чому SpaceX хоче протестувати передачу сигналу через мережу Starlink
SpaceX планує показати, що її мережа супутників на низькій навколоземній орбіті здатна забезпечити передачу "безпрецедентних обсягів телеметрії і підтримувати зв'язок під час входу в атмосферу" навіть протягом тих етапів польоту, коли радіосигнали зазвичай губляться через присутність "іонізованої плазми" в атмосфері під час фази повернення.
Якщо все пройде в штатному режимі, SpaceX зможе:
- отримати в реальному часі більш якісні дані;
- довести безпрецедентну якість передачі даних через Starlink;
- отримати нові можливості для розробки системи запуску Starship і Super Heavy.
Starlink надасть змогу SpaceX бути ще на крок попереду
Використання сервісу Starlink для отримання показників телеметрії та інших даних під час запуску, безумовно, є функціональним поліпшенням для SpaceX. Це також дозволить компанії продемонструвати можливості сервісу Starlink.
Згідно із заявою, поданою в FCC, на прототипі космічного корабля будуть встановлені термінали, які нічим не відрізняються від тих, які зараз пропонуються споживачам, за винятком нового корпусу.