Компанія подала до Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC) запит на встановлення терміналів на космічному кораблі, щоб "продемонструвати зв'язок з високою швидкістю передачі даних між новою системою запуску та Землею протягом усього польоту в космос і назад".

Цікаво SpaceX може забезпечити глобальне покриття інтернетом Starlink вже у вересні

Чому SpaceX хоче протестувати передачу сигналу через мережу Starlink

SpaceX планує показати, що її мережа супутників на низькій навколоземній орбіті здатна забезпечити передачу "безпрецедентних обсягів телеметрії і підтримувати зв'язок під час входу в атмосферу" навіть протягом тих етапів польоту, коли радіосигнали зазвичай губляться через присутність "іонізованої плазми" в атмосфері під час фази повернення.

Якщо все пройде в штатному режимі, SpaceX зможе:

отримати в реальному часі більш якісні дані;

довести безпрецедентну якість передачі даних через Starlink;

отримати нові можливості для розробки системи запуску Starship і Super Heavy.

Starlink надасть змогу SpaceX бути ще на крок попереду

Використання сервісу Starlink для отримання показників телеметрії та інших даних під час запуску, безумовно, є функціональним поліпшенням для SpaceX. Це також дозволить компанії продемонструвати можливості сервісу Starlink.

Згідно із заявою, поданою в FCC, на прототипі космічного корабля будуть встановлені термінали, які нічим не відрізняються від тих, які зараз пропонуються споживачам, за винятком нового корпусу.

Якщо все пройде успішно, це може привернути увагу більшої кількості потенційних клієнтів Starlink, у тому числі таких, які захочуть встановити термінали на кораблях, літаках або інших транспортних засобах.