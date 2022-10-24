Як повідомляє звіт блогера Гюнтера Борна, який першим повідомив про атаку 21 жовтня, в магазинах ще тиждень тому спостерігалися проблеми з оплатою, а також доставкою інтернет-замовлень. Збої торкнулися ІТ-систем як мінімум у трьох країнах – Австрії, Німеччині та Франції. В Metro AG інформацію підтвердили на офіційному сайті.

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Що відомо

Хоча магазини продовжують працювати, в компанії кажуть, що були змушені перейти на офлайн-платежі. Крім того, можливі проблеми з наданням деяких послуг. Онлайн-замовлення, зроблені через програму та інтернет-магазин, тимчасово затримуються.

Зараз METRO/MAKRO зіткнулися з частковим вимкненням ІТ-інфраструктури та низки технічних сервісів. ІТ-команда METRO, спільно з зовнішніми експертами, розпочала ретельне розслідування, щоб встановити причину збоїв в обслуговуванні. Згідно з останніми даними, аналіз підтверджує кібератаку на системи METRO, яка стала причиною збоїв у роботі ІТ-інфраструктури. METRO AG вже повідомила всі відповідні органи про інцидент,

– йдеться в офіційній заяві.

Наразі неясно, в якому стані знаходиться вся ІТ-інфраструктура компанії. Metro AG підтвердила лише кібератаку, але не говорить про подробиці. Немає інформації ні про зараження програмою-вимагачем, ні про можливий вектор атаки. Так само невідомо, хто може стояти за нею, чи є якісь вимоги про викуп та що збирається робити керівництво.

Український підрозділ METRO не робив з цього приводу жодних заяв, однак онлайн-замовлення на сайті компанії працюють.