У мережі з'явилося перше фото, зроблене, ймовірно, камерою Google Pixel 6 або 6 Pro

Смартфони Pixel очікуються в жовтні, більшість їхніх характеристик уже відомі. Звісно ж, усім цікаво, як зніматиме цей смартфон, оскільки всі попередні моделі вважаються одними з найкращих в плані фото на ринку навіть через роки після свого виходу. Натяк на можливості нових флагманів компанії Google, ймовірно, вже зробили.

Знімок оприлюднив працівник Google Захід Сабур. Джерело при цьому спочатку пише про Facebook, однак далі повідомляє, що фото "видалили з Twitter". Тому наразі достеменно невідомо, де саме публікували фотографію. Але саме факт її видалення змусив запідозрити, що зроблена вона ще не випущеним Pixel 6 або Pixel 6 Pro.

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Загадкова фотографія

Сам знімок виглядає так, ніби його піддали обробці у сторонній програмі. Він має занадто насичені кольори, які не характерні для камер Pixel. Це може свідчити як про обробку, так і про те, що Google змінила алгоритми камери.



Знімок, ймовірно зроблений смартфоном Pixel 6 або Pixel 6 Pro / Фото Захід Сабур/Phone Arena

Автор публікації написав, що фото зроблене за допомогою новітнього телефону Google Pixel. Конкретна модель не уточнювалась. Але оскільки смартфон Pixel 5A 5G уже вийшов і приховувати фото, зроблені ним немає сенсу, читачі зробили висновок, що перед ними кадр зроблений новим флагманом, який представлять у жовтні.

Звісно ж, одна фотографія не може дати повного уявлення про характеристики і можливості камери. Хоча б тому, що при завантаженні та збереженні фото з інтернету, картинка дещо втрачає в якості. Крім того, фото зроблене в умовах хорошої освітленості.

, що у нових смартфонах Pixel 6 будуть встановлені датчики на 50 мегапікселів. Разом з потужними алгоритмами Google користувачі очікують значного стрибка в якості зйомки. Чи так це, побачимо вже зовсім скоро.