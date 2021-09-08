Знімок оприлюднив працівник Google Захід Сабур. Джерело при цьому спочатку пише про Facebook, однак далі повідомляє, що фото "видалили з Twitter". Тому наразі достеменно невідомо, де саме публікували фотографію. Але саме факт її видалення змусив запідозрити, що зроблена вона ще не випущеним Pixel 6 або Pixel 6 Pro.

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Загадкова фотографія

Сам знімок виглядає так, ніби його піддали обробці у сторонній програмі. Він має занадто насичені кольори, які не характерні для камер Pixel. Це може свідчити як про обробку, так і про те, що Google змінила алгоритми камери.



Знімок, ймовірно зроблений смартфоном Pixel 6 або Pixel 6 Pro / Фото Захід Сабур/Phone Arena

Автор публікації написав, що фото зроблене за допомогою новітнього телефону Google Pixel. Конкретна модель не уточнювалась. Але оскільки смартфон Pixel 5A 5G уже вийшов і приховувати фото, зроблені ним немає сенсу, читачі зробили висновок, що перед ними кадр зроблений новим флагманом, який представлять у жовтні.

Звісно ж, одна фотографія не може дати повного уявлення про характеристики і можливості камери. Хоча б тому, що при завантаженні та збереженні фото з інтернету, картинка дещо втрачає в якості. Крім того, фото зроблене в умовах хорошої освітленості.

Раніше ми повідомляли, що у нових смартфонах Pixel 6 будуть встановлені датчики на 50 мегапікселів. Разом з потужними алгоритмами Google користувачі очікують значного стрибка в якості зйомки. Чи так це, побачимо вже зовсім скоро.