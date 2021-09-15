У мережі з'явилися всі ролики з учорашньої презентації Apple: вражаючі відео

14 вересня Apple провела презентацію нових продуктів. Традиційно кожен анонс супроводжували презентаційні відео, які демонстрували основні переваги та характеристики ґаджетів. Пізніше всі вони були опубліковані на офіційному YouTube-каналі компанії.

Серед показаних відео можна побачити анонси iPhone, iPad та Apple Watch, сервісу Fitness+, а також кінематографічних режимів у камерах нових смартфонів. Як стверджує компанія, деякі з цих роликів були зняті та змонтовані на iPhone 13 Pro.

Цікаво iPhone 13 Pro та Pro Max показали на презентації Apple і вже назвали найпотужнішими у світі

Усі ролики Apple

Презентація iPhone 13: відео

Презентація iPhone 13 Pro: відео

Презентація iPad mini: відео

Презентація Apple Watch Series 7: відео

Демонстрація ударостійкості та захисту Apple Watch Series 7: відео

Презентація Apple Fitness+: відео

Презентація Кінематографічного режиму камери в iPhone 13: відео

Демонстрація відеорежиму камери в iPhone 13 Pro: відео

Зйомка відео в iPhone 13 Pro: відео