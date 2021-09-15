Серед показаних відео можна побачити анонси iPhone, iPad та Apple Watch, сервісу Fitness+, а також кінематографічних режимів у камерах нових смартфонів. Як стверджує компанія, деякі з цих роликів були зняті та змонтовані на iPhone 13 Pro.
Цікаво iPhone 13 Pro та Pro Max показали на презентації Apple і вже назвали найпотужнішими у світі
Усі ролики Apple
Презентація iPhone 13: відео
Презентація iPhone 13 Pro: відео
Презентація iPad mini: відео
Презентація Apple Watch Series 7: відео
Демонстрація ударостійкості та захисту Apple Watch Series 7: відео
Презентація Apple Fitness+: відео
Презентація Кінематографічного режиму камери в iPhone 13: відео
Демонстрація відеорежиму камери в iPhone 13 Pro: відео
Зйомка відео в iPhone 13 Pro: відео