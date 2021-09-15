Серед показаних відео можна побачити анонси iPhone, iPad та Apple Watch, сервісу Fitness+, а також кінематографічних режимів у камерах нових смартфонів. Як стверджує компанія, деякі з цих роликів були зняті та змонтовані на iPhone 13 Pro.

Цікаво iPhone 13 Pro та Pro Max показали на презентації Apple і вже назвали найпотужнішими у світі

Усі ролики Apple

Презентація iPhone 13: відео

Презентація iPhone 13 Pro: відео

Презентація iPad mini: відео

Презентація Apple Watch Series 7: відео

Демонстрація ударостійкості та захисту Apple Watch Series 7: відео

Презентація Apple Fitness+: відео

Презентація Кінематографічного режиму камери в iPhone 13: відео

Демонстрація відеорежиму камери в iPhone 13 Pro: відео

Зйомка відео в iPhone 13 Pro: відео

Нагадаємо, вчора Apple представила цілий ряд нових пристроїв. Показали смартфони iPhone 13 та iPhone 13 mini, флагмани iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max, годинники Apple Watch Series 7, які отримали оновлений дизайн зі збільшеним екраном, планшети iPad 9 та новий iPad mini. Також показали оновлений сервіс Fitness+ і анонси серіалів з датами їх виходу на Apple TV+. Останніх у мережі поки що немає.