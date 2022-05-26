Опубліковані зображення створювалися графічним дизайнером Яном Зелбо на підставі наданих Джоном Проспером даних. Повідомляється, що Apple була змушена змінити радіус заокруглення кутів корпусу iPhone 14 Pro через більший масив задніх камер.

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Як виглядатиме iPhone 14 Pro

Ці зображення були створені за точними кресленнями, на підставі яких вже побудовані макети для виготовлення чохлів.

На передній панелі iPhone 14 Pro замість "чубчика" знаходиться кілька круглих отворів для камер та датчиків.

Дисплей буде трохи більшим, ніж у попередніх поколінь, що частково збільшує висоту пристрою.

Ззаду розташовується істотно збільшений масив камер, який містить нову 48-мегапіксельну камеру зі збільшеним на 57 відсоктів датчиком і можливістю запису відео 8K.

Нам також показують новий фіолетовий колір, в якому буде доступний iPhone 14, а також варіанти Graphite, Silver і Gold.

Неофіційні рендери iPhone 14 Pro / Фото Джона Проссера

Реальний iPhone

Бен Гескін регулярно публікує цікаві концептарти й рендери на підставі чуток і різних витоків. Тепер він виклав зображення нібито реального iPhone 14.

Мені здається, виглядає нормально,

– написав він у своєму твітері, коментуючи прикріплене зображення.

На знімку можна побачити iPhone 14 Pro в дизайні, який повністю повторює опублікуванні Джоном Проссером рендери. Однак у його справжності є сумніви. Про наявність працюючих iPhone 14 поки що не повідомляв жоден з інсайдерів, як і про старт масового виробництва на заводах у Китаї. Навряд чи хоча б один пристрій уже зійшов з конвеєра. Тому найімовірніше фото Бена Гескіна є майстерним "фотошопом" – відредагованим зображенням однієї з попередніх моделей смартфона, де виріз у вигляді "чубчика" замінили отворами.

Користувачі в коментарях розділилися: хтось вважає новий дизайн просто відмінним, інші ж заявляють, що нові вирізи в екрані виглядають ще гірше, ніж те, що було раніше.

Нагадаємо, новому iPhone 14 Pro приписують 6,06-дюймовий OLED-екран роздільною здатністю 2532х1170 пікселів з підтримкою адаптивної частоти оновлення зображення до 120 герців. Серцем смартфона стане новітня однокристальна система Apple A16 Bionic, яка виготовляється силами TSMC по 4-нанометровому техпроцесу. Оперативної пам'яті стандарту LPDDR5 передбачено 6 гігабайтів. На вибір будуть доступні версії зі 128, 256, 512 гігабайтами або 1 терабайтом постійної пам'яті. Очікується, що iPhone 14 Pro буде підтримувати швидку зарядку потужністю 35 ватів.