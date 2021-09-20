У мережі з'явилися перші якісні скриншоти оновленої оболонки Xiaomi MIUI 13

Xiaomi відклала реліз MIUI 13 на невизначений термін, оскільки не встигала довести її до прийнятного стану. Як очікується, нова версія принесе значні зміни в дизайні. Підтвердження цьому можна вже побачити на нових скриншотах.

Основними нововведеннями стануть нові віджети, анімація, візуальні ефекти та іконки. Система наслідуватиме деякі принципи Material You, нового бачення дизайну Android 12.

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Що нового в MIUI 13

Оновлений інтерфейс MIUI 13 / Фото Mi Community

На скриншотах видно, що інтерфейс стає все більше схожим на iOS.

Ми отримаємо групування ярликів додатків у віджеті.

Нарешті віджет годинника не буде займати половину екрану, використовуючи при цьому під сам годинник лише його частину, а все інше залишаючи порожнім.

Всі віджети приведені до єдиного варіанту дизайну.

Нові іконки стандартних додатків: теми, погода, галерея, камера, налаштування та інші.

MIUI 13 також принесе на смартфони компанії технологію розширення оперативної пам'яті Memory Fusion Technology, аналог якої вже є на пристроях деяких інших виробників, наприклад, ZTE.

Загалом же від MIUI 13 не очікують революції. Її називають скоріше еволюцією. Адже попередня дванадцята версія внесла таку велику кількість змін, що повторити чи перевершити їх вкрай важко.