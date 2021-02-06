У мережі з'явилися фото ще одного прототипу першої версії Apple Watch

Журналісти відшукали рідкісні фотографії незвичайного прототипу першої версії розумного годинника Apple Watch. Найголовніша відмінність пристрою від фінальної версії полягає у дизайні сенсорів на задній частині корпусу.

Користувач з ніком Giulio Zompetti опублікував у твіттері фотографії інженерного прототипу оригінального Apple Watch. Компанія Apple розбила цей годинник для тестування всередині команди, що займалася продуктом ще у 2014 році – за рік до початку продажів.

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Чим особливий прототип Apple Watch

Перше, що кидається в очі – це датчик пульсометра. В оригінальному Apple Watch він має чотири вирізи для двох світлодіодів і двох фотодіодів. Тут же на корпусі є один світлодіод посередині і два фотодіодах зліва і справа. На бічній грані розташовані лише один виріз для динаміка, а ось виріз під мікрофон, як і у фінальній версії – подвійний.

Ще цікава деталь – це технічні маркування. Деякі елементи на корпусі надруковані шрифтом Myriad Pro, як на всій старій техніці Apple, а деякі – на одній з ранніх версій гарнітури San Francisco. Напевно, в Apple таким чином тестували, як будуть виглядати різні шрифти на корпусі. У верхньому лівому куті розташовується невідомий значок – інформації про нього в інтернеті знайти не вдалося.

Журналісти 9to5Mac помітили схожість зовнішнього вигляду задньої панелі з деякими циферблатами Apple Watch. Варто сказати, що це не найцікавіший прототип Apple Watch, інформація про який потрапляла у публічний доступ.

У грудні 2020 року було опубліковано фотографії найбільш раннього прототипу смарт-годинника від Apple, у якого навіть не було коліщатка Digital Crown і повноцінної операційної системи. Девайс був запакований в химерний корпус, який, напевно, зробили для того, щоб приховати зовнішній вигляд від уважних очей.