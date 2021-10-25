Чим цікавий прототип першого iPod

Пристрій працює під керуванням програмного забезпечення від Apple спеціально створеного для iPod. Він навіть має коліщатко для керування у лівому верхньому кутку. Серед іншого пристрій також має кілька тактильних кнопок, що розміщені у вертикальному порядку.

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Щодо іншого то пристрій оснащений тими ж портами, що й кінцевий продукт, хоча візуальна різниця разюча. В очі також кидається порівняно менший дисплей. Також, ймовірно, прототип оригінально мав світло-сірий колір, а жовтим він став у процесі старіння пластику – минуло майже 20 років!

Фото прототипу iPad

Як повідомляє Gagadget, автентичність прототипу підтвердив у своєму твітер-акаунті сам "батько iPod", Тоні Фаделл.

За його словами, при створенні прототипу P68/Dulcimer "на швидку руку" не було завдання опрацювання формфактора, а всередині величезного корпусу було "в основному повітря".

Нагадаємо, що Apple випустила iPod 23 жовтня 2001 року. iPod першого покоління мав вбудований жорсткий диск на 5 ГБ. Ціна моделі у США сягала 399 доларів, що було не так вже й дорого. Цікаво, що флеш-пам'ять тоді коштувала дуже дорого, саме тому Apple і використала вбудований жорсткий диск.